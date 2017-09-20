Центр художественной гимнастики в "Лужниках" возглавит Ирина Винер

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Центр художественной гимнастики в "Лужниках" строится по уникальному проекту. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем аккаунте в соцсетях. Крыша здания будет волнообразной формы - напоминать гимнастическую ленту. А внутри центр оборудуют всем необходимым для тренировок будущих звёзд российской и мировой художественной гимнастики. Также в комплексе можно будет проводить соревнования международного уровня.

Не футболом единым. В Лужниках помимо Большой спортивной арены строят и другие не менее впечатляющие объекты. Один из них в среду на своей странице в социальных сетях отметил мэр Москвы, передает "ТВ Центр".

"Центр художественной гимнастики в спорткомплексе Лужники строится по уникальному проекту. Его крыша, например, будет похожа на летящую гимнастическую ленту. А внутри сделаем все, что нужно для соревнований и тренировок под руководством легенды этого вида спорта – Ирины Винер", - отметил Собянин.

Изогнутая кровля Центра художественной гимнастики уже сейчас, на этапе строительства, претендует на звание новой архитектурной достопримечательности Москвы. Проект амбициозный (аналогов на территории России нет), дорогостоящий и очень сложный. Строительство началось в прошлом году. Сейчас ведется монтаж металлоконструкций.

Изобразить легкий взмах гимнастической ленты, используя бетонные плиты и тонны арматуры. Этот архитектурный проект во многом отражает суть художественной гимнастики. Внешняя легкость, за которой скрывается титанический труд. Уже скоро здесь, на самой современной арене, за соревнованиями спортсменов смогут наблюдать до 4 тысяч зрителей.

В новом центре будут проводить соревнования международного уровня. Спортивная база позволит комфортно разместиться сотням спортсменов. Для них построят тренировочные залы, медико-восстановительный центр и общежитие.

Площадь изогнутой и будто летящей кровли составит 15 тысяч квадратных метров. Только на выбор технологии, материалов и подрядчиков ушел год. Особая конструкция, по своей структуре напоминающая слоеный пирог, выдержит перепады температур, дожди и снегопады.

Весь спорткомплекс "Лужники" - гордость строителей, и в перспективе еще одно место для отдыха москвичей. Планов много. Предстоит возведение новой ледовой арены, проектируется новый теннисный центр, строится канатная дорога с Воробьёвых гор до "Лужников".

Кристина Одиноченко, "ТВ Центр".