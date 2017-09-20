"Эмоциональная перегрузка": Фримен призвал Трампа защитить страну от атак России

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Популярный американский актер Морган Фримен записал видеообращение к президенту США Дональду Трампу с просьбой объяснить, как Москва повлияла на выборы в стране, а также защитить демократию от российского заговора. Пропагандистский ролик был записан от имени так называемого "Комитета по расследованию в отношении России". В Москве уже отреагировали на высказывания актера.

Антироссийский ролик с Морганом Фрименом в главной роли снят в лучших традициях Голливуда. Глубоким, вкрадчивым голосом оскароносный актер рассказывает американцам, что против них началась война. Прямым текстом агрессором называется Россия. Ассоциативный монтаж усиливает эффект. Фримен предлагает представить сценарий, в котором бывший агент КГБ, разъяренный развалом Союза, намеревается взять реванш. Он становится президентом и обращает свой взор на США.

Видео было создано в рамках проекта "Комитет по расследованию против России". Американская интеллигенция заявила о намерении самой разобраться во вмешательстве Москвы в президентские выборы США. В экспертный совет вошли несколько политологов, бывший глава Национальной разведки Джеймс Клэппер и режиссер Роб Рейнер. Именно он в эфире CNN анонсировал проект и попытался обосновать его необходимость.

"Я не знаю, осознает ли общественность всю серьезность того, что русские смогли сделать и продолжают делать. Они пытаются подорвать нашу демократию", - заявил Райнер.

С новым голливудским творением уже ознакомились в Кремле. Однако большого значения придавать ему не стали. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, "вряд ли следует серьезно относиться к эмоциональным заявлениям".

"Вы знаете, многие творческие люди легко поддаются, скажем так, становятся жертвами эмоциональной перегрузки, не обладая реальной информацией о реальном положении вещей, и они становятся жертвами такой эмоциональной экзальтации, проявлениями таких, я бы сказал, продолжений маккартизма. Со временем это проходит", - рассказал Песков.

Сайт "Комитета по расследованию против России" работает в полную силу. Его авторы обещают собирать любую информацию о вмешательство в выборы. На ресурсе и был выложен антироссийский ролик, истинный смысл которого открывается не сразу.

"Нужно, чтобы наш президент напрямую обратился к нам и открыл всю правду. Нужно, чтобы он сел за стол в Овальном кабинете и сказал: "Дорогие американцы, во время последних выборов мы подверглись атаке со стороны российского правительства", - говорится в ролике.

И если подобное произойдет, это автоматически будет означать нелегитимность результатов выборов. Американский истеблишмент никак не может смириться с победой Трампа и продолжает вынашивать планы по его смещению с должности президента. Варианты рассматриваются любые. Ролик лишь подготовка общественного мнения.

Внутриполитическому кризису в США конца не видно. Тема "русского следа" в нем – основной козырь против Трампа, а значит разыгран он будет еще не раз. Тем более, что впереди американцев ждут выборы в Конгресс, проигрывать в которых демократы явно не намерены.

Александр Огородников, "ТВ Центр".