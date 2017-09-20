"ТВ Центр" представлен в финале премии ТЭФИ в 9 номинациях

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3 октября состоится церемония вручения премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств. Проекты канала "ТВ Центр" представлены в финале в девяти номинациях

На официальной сайте ТЭФИ обнародован список финалистов престижной телевизионной премии в категориях "Дневной эфир" и "Вечерний прайм". Телеканал "ТВ Центр" представлен в девяти номинациях:

В номинации "Дневное ток-шоу" среди финалистов программа "Естественный отбор".

Хотите знать, на какой товар стоит тратить деньги, а какой – навсегда вычеркнуть из списка покупок? Как правильно использовать и эффективно отстаивать свои потребительские права? Честное ток-шоу "Естественный отбор" – ваш путеводитель в мире товаров и услуг! (Ведущие: Отар Кушанашвили и Зинаида Руденко).

За лучшее журналистское расследование поборется программа "Дикие деньги. Дмитрий Захарченко".

Документальный сериал "Дикие деньги" рассказывает о нравах молодой России и "новых русских", гримасах экономики и политики переходного периода, позволивших стать миллионерами десяткам колоритных личностей.

В номинации "Дневной телевизионный телесериал" в финале представлен фильм "Отель последней надежды".

Сериал – экранизация очередного романа Татьяны Устиновой. Герои – обычные люди, волею судьбы оказавшиеся в водовороте невероятных криминальных и романтических авантюр.

Среди лучших программ для детей и юношества – "АБВГДейка".

"АБВГДейка" – развлекательно-обучающая программа для дошкольников, все уроки которой проходят в форме весёлого игрового спектакля.

В номинации "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма" в финал попало шоу "Откровенно" с Оксаной Байрак.

Ток-шоу "Откровенно" – авторский проект кинорежиссёра, сценариста, актрисы и телеведущей Оксаны Байрак. Разговор о семье и семейных ценностях, взаимоотношениях мужчин и женщин, воспитании детей и острых социальных проблемах.

Среди лучших общественно-политических ток-шоу прайм-тайма – "Красный проект".

"Красный проект" – ток-шоу, участники которого – политики и политологи, писатели и режиссёры, историки разных школ и направлений – с противоположных позиций обсуждают 100 лет Государства Российского от Февральской революции 1917 года до наших дней.

Финалист номинации "Ведущий общественно-политического ток-шоу прайм-тайма" – Роман Бабаян ("Право голоса").

Каждый выпуск ток-шоу "Право голоса" на канале "ТВ Центр" выливается в горячую дискуссию, в которой участвуют самые авторитетные эксперты России – политологи, экономисты, социологи. Ведущие умело направляют диалог в нужное русло, пытаясь публично разобраться в наиболее острых и актуальных проблемах.

В номинации лучшая актриса телевизионного фильма/сериала представлена Анна Банщикова ("Крылья").

"Новый год в прямом эфире" на Красной площади – финалист номинации "Событие телевизионного сезона".

В ночь с 31 декабря на 1 января Красная площадь превратилась в грандиозную праздничную площадку. Наши любимые артисты исполняли свои хиты, а гости праздника вместе с телезрителями подпевали Валерию Меладзе, Сосо Павлиашвили, Валерию Сюткину, Валерии и другим.

Торжественная церемония вручения премии ТЭФИ состоится 3 октября в кинотеатре "Россия".