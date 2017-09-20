Грызлов: Украина не выполняет обязательства по разведению сил в Донбассе

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Киев не выполняет свои обязательства по разведению сил в районе Станицы Луганской в Донбассе. Об этом по итогам заседания Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины заявил полпред России в группе Борис Грызлов. Он добавил, что украинские власти пытаются приобрести новые виды летального оружия.

Власти Украины не выполняют свои обязательства по разведению сил в районе Станицы Луганской, заявил по итогам заседания Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины полпред России в группе Борис Грызлов.

"Продолжается обсуждение новых участков для разведения сил и средств. С предложениями не согласна только украинская сторона, что тормозит дальнейший процесс разведения сторон. При этом мы вынуждены констатировать, что украинская сторона в очередной раз не выполнила обязательств по разведению сил в районе Станицы Луганской", - приводит его слова "Интерфакс".

Также он отметил, что киевские власти ничего не делают для политического урегулирования конфликта в регионе. В частности, они не предпринимают никаких действий для продления подписанного президентом Украины Петром Порошенко трехлетнего закона об особом статусе Донбасса, действие которого заканчивается уже в октябре, передает ТАСС.

"Возникает вопрос: почему со стороны Киева нет действий по продлению и качественному обновлению закона об особом статусе отдельных районов Донбасса, срок действия которого истекает в октябре. Минские соглашения базируются на том, что такой закон должен быть и действовать на постоянной основе. Особый статус Донбасса - основа политического урегулирования", - напомнил Грызлов.

Однако, вместо этого, констатировал полпред, правящими кругами Украины предпринимаются попытки приобрести новые виды летального оружия, "что является шагом, абсолютно бесполезным для политического урегулирования конфликта".

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