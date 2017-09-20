Президент Ирана назвал речь Трампа на ГА ООН абсурдной и злобной

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Речь американского президента Дональда Трампа, произнесенная им на Генассамблее ООН, является невежественной, абсурдной и полной ненависти. Об этом заявил иранский лидер Хасан Рухани.

Президент Ирана Хасан Рухани раскритиковал речь американского лидера Дональда Трампа в ООН. Он назвал ее невежественной, абсурдной и полной ненависти.

"Абсурдная и злобная риторика, полная необоснованных заявлений, прозвучавшая вчера перед этой высокой Ассамблеей не только не должна звучать в ООН, которая была создана для того, чтобы укреплять международные мир и уважение, это также шло вразрез с требованиями наших государств к этому всемирному органу объединить правительства, чтобы бороться с войнами и террором", — приводит его слова РИА Новости.

Накануне, 19 сентября, в ходе выступления на Генассамблее ООН, Дональд Трамп назвал позорной для США сделку по иранской ядерной программе. Также он призвал Тегеран прекратить финансирование террористов и подрывать мир в ближневосточном регионе. Кроме того, он назвал Иран "страной-изгоем".

В иранском МИД, в ответ, заявили, что речь президента США имеет отношение к средневековым временам.