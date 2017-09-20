Путин доволен результатами губернаторских выборов

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Владимир Путин в среду провел встречу с главами российских регионов, избранных в Единый день голосования. Президент поздравил их и заявил, что результат выборов его порадовал. Теперь, подчеркнул глава государства, губернаторам предстоит оправдать ожидания людей, которые надеются на то, что молодые энергичные, профессионально подготовленные руководители сумеют реально изменить к лучшему ситуацию в регионах.

Это их первая встреча с президентом в новом статусе. Многие уже избавились от приставки врио. Другие, например, Андрей Никитин из Новгородской области или избранный глава Бурятии Алексей Цыденов еще не вступили в должность. Времени на раскачку, впрочем, не потребуется. Команды у глав субъектов сформированы. Все они были кандидатами от "Единой России", передает "ТВ Центр".

"Прежде всего, разумеется, хочу поздравить вас с избранием на высокие должности руководителей регионов Российской Федерации. Должен сказать, что меня результат порадовал, но это на вас накладывает особую ответственность: подавляющее большинство получило за 60 процентов голосов избирателей, есть и больше, – это большой уровень доверия и это большие ожидания со стороны людей, которые пришли к избирательным урнам и проголосовали за вас", - отметил Путин.

Губернаторский корпус по результатам прошедших выборов не только обновился - существенно помолодел. Избранному главе Калининградской области, например, несколько дней назад исполнился 31 год.

Федеральные кадровые проекты для молодежи - своеобразная карьерная лестница. Молодым и амбициозным Путин порекомендовал давать шанс и в регионах.

"От вас ожидают изменений к лучшему. Это говорит о том, что люди очень надеются на то, что с приходом молодых, энергичных, хорошо профессионально подготовленных людей будут приниматься взвешенные, но энергичные меры по улучшению ситуации в соответствующих регионах страны. Вы знаете, что мы провели уже несколько мероприятий, связанных с публичным отбором кандидатов по различным направлениям деятельности. И я надеюсь, что и вы у себя в регионах при формировании региональных команд также будете прибегать к такой открытой, понятной для людей форме привлечения людей в органы власти, что их, как сейчас модно говорить, лифты социальные работают вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей, а их профессиональный рост связан, прежде всего, с их личными деловыми качествами, с их уровнем подготовки, желанием и умением работать в интересах людей", - заявил Путин.

Первоклассные управленцы для регионов - как глоток свежего воздуха. Яркий пример – глава Пермского края Максим Решетников. Родился и вырос в Перми, но прошёл, как сам выражается, хорошую столичную школу. Руководил департаментом экономической политики и развития в правительстве Москвы. Теперь и экономика Пермского края демонстрирует уверенный рост. Промышленность за 8 месяцев по ключевым показателям выросла на 3 процента.

Путин: Как у вас, кстати, с железной дорогой? Руководитель РЖД был у вас?

Решетников: Был, да, Олег Валентинович предложил в качестве решения построить новый железнодорожный мост чуть выше по течению Камы. Мы его сможем сделать совмещенным с автомобильным мостом и за счет этого получить перспективу строительства северного обхода города Перми.

О вопросах транспорта говорили много. В Севастополе, например, больше половины дорог не соответствуют требованиям российских ГОСТов. Впервые в современной истории город-герой выбирал губернатора и теперь Дмитрию Овсянникову предстоит решать эту проблему. Деньги из федерального бюджета по поручению президента уже выделены.

"Когда вы приняли решение о выделении дополнительного финансирования, мы уже были готовы с участками и сейчас мы это сделаем. Это существенно воспринимается населением города. Много лет ремонт дорог не проводился в таком объеме. Это заметно, это визуально заметно и сейчас мы в ближайшее время хотим привести сеть в соответствие", - рассказал Овсянников.

Решать проблемы нужно здесь и сейчас. Как, например, вопрос с обнулением НДС на авиасообщение с Калининградом, это уменьшит стоимость перевозок на 5-6 процентов. Федеральные субсидии при этом сохранят. Со строительством дорог в стране, в частности, Приморского кольца в Калининграде Путин посоветовал не затягивать. Впрочем, есть поручения, которые уже исполнены.

"Разрешите отдельно передать благодарность от жителей поселка Черемушки, которые пострадали при пожаре. Исполнено ваше поручение, как и обещали, до 1 сентября всем пострадавшим восстановили жилье, оказали материальную помощь по восполнению утраченного имущества", - сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Бурятия Алексей Цыденов.

Главы регионов, кстати, уже получили знаменитые зеленые папки с обращениями, поступившими на прямую линию с главой государства. Как идет решение этих проблем, Путин контролирует лично.

Все назначенные президентом временно исполняющие обязанности глав регионов на прошедших выборах одержали уверенную победу. Это свидетельство одобрения россиянами кадровой политики Владимира Путина, заверил пресс-секретарь президента. Избранным губернаторам, впрочем, советуют не расслабляться. Кредит народного доверия ещё предстоит оправдать. Впереди много работы.

Матвей Шестаков, Александр Терентьев, Максим Силаев, "ТВ Центр", Москва.