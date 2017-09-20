Порошенко посвятил теме России почти все выступление в ООН

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Москва притесняет украинское население в Крыму, участвует в конфликте в Донбассе и представляет наибольшую угрозу международной безопасности. Громкие антироссийские заявления вновь в среду сделал президент Украины Петр Порошенко во время общих дебатов 72-й сессии Генассамблеи ООН.

В стремлении убедить мировое сообщество, что Россия - зло в чистом виде, Петр Порошенко в этот раз превзошел, кажется, сам себя. Начал неожиданно не с Донбасса, а с Крыма. Там "последователи идеологии Сталина устроили геноцид".

"Оккупированный Крым уже превратился в территорию репрессий. Любой, кто осмелится не согласиться с Кремлем, рискует собственной свободой и даже жизнью. Хочу обратить внимание еще и на то, что Россия не обеспечила право украинских граждан на обучение на украинском языке", - заявил Порошенко.

Так говорит президент страны, где несогласных с режимом действительно либо сразу убивают, либо отравляют в тюрьму - видимо, из жалости. Где до сих пор существует сайт "Миротворец". И где против русского языка и русскоязычного населения, которого на Украине, к слову, не меньше половины, уже давно развернута полномасштабная кампания на уничтожение. В Крыму же, который сам проголосовал за то, чтобы быть российским, напротив, и украинские школы работают, и даже некоторые СМИ выходят на украинском языке. Но это факты, а с ними у Петра Алексеевича давно не складывается.

"Просто задумайтесь над этим! Они украли нашу землю. Воруют людей. Ведут скрытую войну. Сбивают пассажирский самолет. Распространяют ложь по всему миру. И это поведение, которое достойно постоянного члена Совбеза ООН? Россия не является контрибьютором международной безопасности. Она - самая большая угроза международной безопасности", - заявил Порошенко.

Говоря про самолет, Порошенко имеет в виду малайзийский Boeing. Тот самый, который, по мнению многих экспертов, вероятнее всего, сбила именно украинская сторона - не ополченцы. Данные для Петра Алексеевича, конечно, не авторитетные. Как, впрочем, и те, что опубликовала американская New York Times - о закупках КНДР украинских ракетных двигателей. Порошенко на голубом глазу предлагает проверить другую версию: оказывается, Москва могла участвовать в ядерной программе Пхеньяна. Доказательств никаких. Россия виновна, потому что она - Россия. Вот хотя бы взять Донбасс.

"Гибридные миротворческие предложения от Москвы - еще один пример ее настоящих целей, она хочет легализовать своих марионеток в Донбассе и заморозить конфликт навсегда. Мы считаем, что мандат миротворцев должен покрывать всю оккупированную территорию, включая украино-российский государственный кордон. Это обязательное условие", - отметил Порошенко.

Российская резолюция, против которой выступает Порошенко, одобренная Владимиром Путиным и направленная в Совбез ООН, предполагает несколько условий. Миротворцы должны исключительно охранять сотрудников ОБСЕ, размещаться только на линии разграничения без доступа к границе России и Украины, а переговоры по мандату миссии Киев должен вести напрямую с Донецком и Луганском. Украина, напротив, обсуждать ничего с представителями республик не намерена, требует ввода миссии на всю территорию Донбасса и, главное, контроля над границей с Россией.

В завершение речи Петр Порошенко похвастался своими успехами внутри Украины, что, правда, больше походило на мечту - в духе "экономика растет, люди богатеют". А еще призвал мировое сообщество признать голод в СССР 1932-1933 годов актом геноцида украинцев. К слову, жители Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири тогда пострадали не меньше.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".