Литва на шесть месяцев отключит от эфира телеканал "ТВ Центр"

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Подведомственная парламенту Литвы комиссия по радио и телевидению объявила в среду о приостановлении вещания телеканала "ТВ Центр" на полгода. Поводом запрета стал выпуск программы нашей компании "Право знать", вышедший в июне. В ней комиссия усмотрела нарушение закона Литовской Республики "Об общественной информации".

Подведомственная парламенту Литвы Комиссия по радио и телевидению объявила в среду о приостановлении вещания российского федерального телеканала "ТВ Центр" на полгода. Комиссия установила, что высказываниями, прозвучавшими в дискуссионной программе "ТВ Центра" от 10 июня "Право знать", был нарушен закон республики.

Регулятор утверждает, что участвовавший в программе Владимир Жириновский "разжигал войну, национальную рознь и ненависть". Хотя лидер ЛДПР в этот раз был вполне корректен, в чем могут убедиться пользователи интернета, если посмотрят запись программы.

Российские телеканалы в Литве могут смотреть только клиенты кабельных сетей и владельцы тарелок спутникового ТВ. В начале этого года под трехмесячным запретом за якобы присутствовавшие в дискуссионных программах "разжигание розни и пропаганду войны" находился "РТР-Планета". В апреле наш канал уже отключали в Литве и опять же с формулировкой "за распространение дезинформации и разжигание ненависти".

Мы выражаем сожаление, что литовские телезрители лишаются возможности смотреть свои любимые программы "ТВ Центра". Тем более, что наш канал дает возможность высказываться политикам из разных стран, в том числе и литовским. Так, буквально в минувшую субботу, в программе "Право знать" принял участие бывший министр иностранных дел Литвы, а ныне посол Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас.

В эту субботу "Право знать", как всегда, выйдет по окончании программы "Постскриптум" и зрители в Литве смогут посмотреть её на странице "ТВ Центра" в интернете или на YouTube канале.