В результате столкновения автомобиля и автобуса в Москве погиб человек

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Один человек погиб, еще три пострадали в результате столкновения автомобиля Lada Priora и автобуса в Москве. ДТП спровоцировал водитель легковушки.

На юге Москвы в ДТП с участием автомобиля Lada Priora и автобуса 784-го маршрута погиб человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Авария была спровоцирована водителем легкового автомобиля на улице Кировоградская.

ДТП произошло в 19:00 в районе дома №1 по Кировоградской улице. В автобусе пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД.