Минобороны сообщило об уничтожении 850 террористов в Сирии

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Российским военным в координации с правительственными войсками удалось уничтожить 850 террористов запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра". В результате вылазки боевиков трое российских военных получили ранения. Об этом сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Сергей Рудской.

Несмотря на достигнутые в Астане договорённости о прекращении боевых действий, группировка "Ан-Нусра" и примкнувшие к ней вооруженные отряды накануне развернули широкомасштабное наступление севернее города Хама. Они пытались атаковать позиции сирийской армии в районе деэскалации "Идлиб", чтобы сорвать успешное продвижение правительственных войск под Дейр-эз-Зором, передает "ТВ Центр".

За один день террористы прорвали оборону на глубину до 12 километров и на фронте до 20 километров. Боевики попытались захватить подразделение российской военной полиции. Оно контролировало обеспечение "режима тишины" в данном районе. В результате нападения бандитов, взвод военной полиции в количестве 29 человек оказался блокированным и в течение нескольких часов сумел отразить атаки превосходящего противника. Все участники этой операции представлены к государственным наградам.

"По имеющимся данным, данное наступление инициировано американскими спецслужбами, чтобы остановить успешно развивающееся наступление правительственных войск к востоку от Дейр-эз-Зора. По террористам наносились удары авиации. Действие отряда деблокирования постоянно поддерживалось постоянной работой штурмовиков Су-25, наносивших ударам по живой силе и объектам боевиков с предельно малых высот. В целом предпринятые российским командованием совместно с генеральным штабом Сирии мерами наступление террористов было остановлено. Им нанесён существенный ущерб. За сутки ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение 187 объектам, уничтожено около 850 террористов, 11 танков, 4 БМП, 46 пикапов, 5 миномётов, 20 грузовых автомобилей, 38 складов вооружения", - сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской.

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