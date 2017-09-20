В Госдуму внесли законопроект о выплате россиянам нефтяных денег

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В Госдуму внесен законопроект о распределении в равных долях между большинством россиян части доходов бюджета от платежей, которые поступили от добычи полезных ископаемых. Такова инициатива депутатов от КПРФ. По их замыслам, если законопроект будет принят в 2018 году, то многие граждане смогут получить около десяти тысяч рублей.

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о распределении между россиянами части доходов бюджета от платежей, которые поступили от добычи полезных ископаемых. Этот документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В первую очередь проект касается официально работающих россиян и пенсионеров, передает РИА Новости. Согласно предложению парламентариев, за первый финансовый год уполномоченные органы должны распределить 20% доходов федерального бюджета от платежей, которые поступили в связи с добычей полезных ископаемых от пользователей недр. В эту сумму войдут налоги и сборы.

Согласно проекту, на долю могут претендовать люди, работавшие не менее девяти месяцев с занесением этого периода в трудовой стаж в текущем финансовом году. На выплаты могут рассчитывать и граждане, состоявшие на учете в центре занятости, но не получавшие пособие по безработице. Также долю могут получить пенсионеры, имеющие "не менее пяти лет трудового стажа".

Авторы инициативы рассчитали, что если законопроект будет принят в 2018 году, то каждый из россиян сможет получить около десяти тысяч рублей.

Кроме того, согласно замыслам депутатов, за каждый последующий год будет распределяться на 2% больше, чем за предыдущий. Российский кабмин, в свою очередь, должен установить порядок получения гражданином доли.

Однако в правительстве документ получил отрицательное заключение. Дело в том, что изменения выходят за рамки предмета правового регулирования закона о недрах, в который они вносятся. В кабмине напомнили, что распределение доходов федерального бюджета относится к регулированию бюджетного законодательства.

А еще часть средств, полученных от платежей за пользование природными ресурсами, расходуется на обеспечение функций государства, таких, как охрана прав и свобод гражданина, формирование Резервного фонда и ФНБ.