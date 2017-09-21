Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
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Министерство природы составило список 20 городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы. В опубликованном докладе ведомства "О состоянии и об охране окружающей среды России" отмечается, что в топ-20 вошли Биробиджан, Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск и другие города.
За последние три года в России ухудшилась ситуация с выбросами вредных веществ в атмосферу, пишет газета "Известия" со ссылкой на Минприроды.
Согласно докладу ведомства "О состоянии и об охране окружающей среды", в целом по стране в 2014-2016 годах заболеваемость астмой, ассоциированная с загрязнением воздуха, среди детей выросла в 1,7 раза, среди взрослых - в полтора раза.
В топ-20 городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы попали Биробиджан, амурский Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.
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