Около 100 человек задержали после массовой драки у ТЦ "Москва"

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Полиция задержала около 100 человек после массовой драки у ТЦ "Москва" на юго-востоке столицы. Конфликт произошел из-за того, что охранники торгового центра избили работающего там гражданина Таджикистана. Затем за него вступились другие работники магазина и устроили драку с охраной.

Полицейские задержали около 100 человек, участвовавших в массовой драке недалеко от торгового центра "Москва" на юго-востоке столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел вечером в среду.

"Сейчас задержаны уже около 100 человек. Им проводят дактилоскопирование и проверяют по базам, стоят ли они на миграционном учете", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что охранники торгового центра избили работающего там гражданина Таджикистана. Затем за него вступились другие работники магазина и устроили конфликт с охраной. Пострадавший мужчина был доставлен в больницу.

В пресс-службе управления МВД России по городу подтвердили информацию о массовой драке у ТЦ "Москва". В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося.

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