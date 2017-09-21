Порошенко и Пенс бойкотировали выступление Лаврова о миротворцах

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Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Майкл Пенс демонстративно покинули зал заседаний Совбеза ООН перед выступлением главы МИД России Сергея Лаврова о миротворцах. Наш министр также отсутствовал во время выступления украинского президента.

Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Майкл Пенс вышли из зала министерского заседания Совета Безопасности ООН перед выступлением главы российского МИДа Сергея Лаврова, передает РИА Новости.

Отмечается, что украинский лидер покинул зал сразу после своего выступления, а Пенс вышел спустя несколько минут.

Заседание Совбеза ООН было посвящено реформированию миротворчества. Лавров призвал с осторожностью относиться к усилению мандата миротворческих миссий ООН.

"Силовые мандаты, если и сохранять такую опцию, должны самым тщательным образом калиброваться под конкретную ситуацию", - уточнил Лавров.

В свою очередь глава российского МИД также отсутствовал во время речи украинского президента, однако, в зале находились постпред России при ООН Василий Небензя и замглавы МИД Геннадий Гатилов.

Это уже не первый случай бойкота выступлений на 72-й сессии Генассамблеи ООН. Накануне российская делегация проигнорировала выступление президента Литвы Дали Грибаускайте, которая ранее рассказала об "агрессивном и наступательном" поведении России.

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