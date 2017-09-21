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Мощный ураган "Мария" ослаб до второй категории, сообщил в среду Национальный центр по предупреждению ураганов США. Стихия оставила без света более 3 миллионов человек га островах Пуэрто-Рико.

Ураган "Мария", бушующий в Атлантике, оставил без света весь остров Пуэрто-Рико с населением более трех миллионов человек. Стихия привела к масштабным разрушениям и наводнениям, передает "ТВ Центр".

Мощный ветер, порывы которого достигали почти трехсот километров в час, валил деревья, срывал крыши домов, по улицам городов текли бурные потоки. Власти предупреждают, что уровень воды в прибрежных районах может подняться до трех метров. Урагану была присвоена пятая, наивысшая, категория опасности.

На территории стран Карибского бассейна "Мария" уже унесла жизни девяти человек. Семеро погибли в Доминике, двое - на острове Гваделупа. О жертвах в Пуэрто-Рико пока точной информации нет. Сейчас ураган ослаб до состояния шторма второй категории и продолжает двигаться к Доминиканской республике.

ООН выразила готовность оказать помощь всем странам, пострадавшим от стихии.