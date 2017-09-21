Лавров назвал условия применения силы миротворцами ООН

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Миротворцы ООН могут применять силу исключительно для самообороны и защиты мандата. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на Совбезе. По его словам, Москва выступает против расширения силовых полномочий "голубых касок".

Москва выступает против расширения силовых полномочий миротворцев. Об этом заявил в среду Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, передает "ТВ Центр". Оно было посвящено деятельности "голубых касок".

По словам главы российского МИД, решать конфликты нужно политическими методами, вовлекая в диалог враждующие стороны. Министр напомнил о базовых принципах работы миротворцев. Один из них заключается в том, что все участники противостояния должны дать согласие на их размещение. Также неприемлемо, чтобы миротворцы вставали на чью-либо сторону. Использовать силу они должны только в крайних случаях - для самообороны или защиты мандата.

"Имеющийся опыт наделения миротворцев дополнительными силовыми полномочиями, например, в Демократической Республике Конго и Мали, пока не убедил нас в том, что повышенные жертвы, которые приносят миротворцы в принудительных операциях, оправданы достигнутыми на земле результатами. Силовые мандаты, если и сохранять такую опцию, должны самым тщательным образом калиброваться под конкретную ситуацию", - заявил Лавров.