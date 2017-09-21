В Барселоне продолжаются акции сторонников независимости Каталонии

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В Каталонии продолжаются массовые акции за проведение референдума о независимости. Самая крупная прошла в Барселоне. Тем временем глава автономии обвинил испанские власти в агрессии. В среду были задержаны высокопоставленные чиновники, в том числе члены регионального правительства. В отношении мэров каталонских городов завели 700 уголовных дел.

Несколько тысяч человек собрал митинг в центре Барселоны - столицы Каталонии. Люди пришли выразить свой протест действиям полиции и республиканской гвардии, которые арестовали ряд каталонских чиновников, в том числе вице-председателя местного женералитета. Официально за неподчинение властям, злоупотребление служебным положением и растрату. Фактически, как уверены каталонские власти, так и митингующие, силовые органы пытаются сорвать назначенный на 1 октября "референдум независимости" - о непризнании испанского правительства.

Митинг в центре Барселоны, который, по сути, начался вместе с обысками, в большей степени носил мирный характер. Инциденты с полицией были единичные, отмечает "ТВ Центр".

Основной лозунг протестующих – "мы хотим голосовать". Хотя в среду стало известно, что в ходе обысков полиция изъяла 10 миллионов бюллетеней для референдума. Судя по всему, каталонские власти были готовы к такому повороту событий и напечатали их с запасом. По крайней мере, на экстренной пресс-конференции бюллетени были показаны журналистам.

Каталония уже на протяжении нескольких десятилетий борется за свою независимость от Испании. В регионе проживает чуть менее 20% населения страны. Он обеспечивает 15% ВВП. В Мадриде, в парламенте весь день было не менее жарко, чем на солнечных улицах Барселоны.

"Вы и ваши лакеи в этот самый момент задерживаете каталонских людей, которые были избраны. Я прошу вас, я требую, чтобы вы убрали свои грязные руки. Вы и ваши лакеи должны знать, что вместо каждого из нас, кого вы арестовываете, придут сотни", - заявил депутат от левой республиканской партии Каталонии Габриэль Руфиан.

Столь бурная реакция представителя Каталонии последовала на заявление премьер-министра Испании, что власти и дальше будут придерживаться нынешней линии поведения.

Конституционный суд Испании признал подготовку к референдуму, равно как и само голосование, незаконным. Власти пообещали привлечь к уголовной ответственности всех каталонских чиновников, принявших решение о референдуме.

Несколько дней назад председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС будет уважать выбор Каталонии, каким бы он не был. Однако остаться в Евросоюзе она не сможет. А если подаст заявку на вступление, то пройдет все положенные процедуры как новобранец. При этом Юнкер отметил, что главенствующим остается все-таки решение центральной власти, то есть Мадрида. Сепаратизм и фрагментация - это не для Европы.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".