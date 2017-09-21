Минобороны пообещало полностью освободить Дейр-эз-Зор за неделю

Теги: сирия армия минобороны Сирийский конфликт

В Дейр-эз-Зоре под полным контролем сирийской армии находится более 85% территории. Об этом сообщили в российском Минобороны. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, полностью город будет освобожден в течение ближайшей недели.

Более 85% территории сирийского города Дейр-эз-Зор находится под контролем сирийской армии. Об этом в четверг сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, пишет ТАСС.

По его словам, за минувшую ночью правительственные войска очистили от террористов 16 квадратных километров и два поселка на западном берегу Ефрата. Конашенков заявил, что в ближайшую неделю Дейр-эз-Зор будет освобожден полностью.

Тем временем российские военные доставили очередную партию гуманитарной помощи в зону деэскалации сирийской провинции Дераа, сообщает "ТВ Центр". Жители поселка Дейр-Хабия получили продуктовые наборы. Помимо этого, офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон привезли десятки мешков с мукой, крупой и сахаром, которые позже будут розданы нуждающимся.

Дейр-Хабия более двух лет находилась под контролем боевиков запрещенной группировки "Исламское государство". При отступлении террористы взорвали водокачку и трансформаторную подстанцию. В поселке проблемы с водой и электричеством. Однако после создания зоны деэскалации в Дейр-Хабию вернулись несколько сотен беженцев. Сейчас сирийские власти выделили деньги на восстановление инфраструктуры.