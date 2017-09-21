В России разработали антишпионский смартфон "Тайгафон"

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В России создали антишпионский смартфон "Тайгафон". Его стоимость будет колебаться в районе 12-15 тысяч рублей. Гаджет разработали специально для корпоративного рынка. В частности, он будет защищать организации от утечек информации.

Российская компания InfoWatch разработала антишпионский смартфон "Тайгафон". Он будет стоить от 12 до 15 тысяч рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на гендиректора компании Алексея Нагорного.

"Телефон имеет два слота для сим-карт, экран 5 дюймов с разрешением 1280x720 и батарею 1900 мАч. Объем оперативной памяти составляет 2 Гб, встроенной — 16 Гб. Разрешение фотокамеры, размещенной с тыльной стороны смартфона, — 8 Мп, фронтальная камера — 4 Мп", - говорится в сообщении.

Кроме того, смартфон обладает стандартным разъемом для наушников и разъемом microUSB для зарядки. Нагорный отметил, что гаджет разработали специально для корпоративного рынка. В частности, телефон будет защищать организации от утечек информации.

Смартфон официально представят на X Международной конференции Business Information Security Summit в Москве 22 сентября.

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