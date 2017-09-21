ЦБ лишил лицензии банк "Арсенал"

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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка "Арсенал". Согласно данным отчетности, банк, который является участником системы страхования вкладов, по величине активов занимал 495-е место в банковской системе России.

Центробанк отозвал лицензию у московского коммерческого банка "Арсенал". С 2016 года его деятельность была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, говорится в сообщении регулятора.

Среди других причин - использование рискованной бизнес-модели и низкое качество значительной части активов. Кредитная организация неадекватно оценивала величину принимаемого риска по активам, утверждает Банк России.

В КБ "Арсенал" назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Банк, который является участником системы страхования вкладов, по величине активов занимал 495-е место в банковской системе России.

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