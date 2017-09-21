Путин поздравил Кобзона на юбилейном концерте в Кремле

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Владимир Путин накануне посетил юбилейный концерт народного артиста СССР Иосифа Кобзона. От имени миллионов людей президент поблагодарил певца за его творчество.

Владимир Путин на юбилейном концерте народного артиста СССР Иосифа Кобзона от имени миллионов людей поблагодарил певца за его творчество. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Глава государства вместе с юбиляром перед началом торжественного вечера поднялись на сцену Государственного Кремлевского дворца. Зал приветствовал их стоя. Владимир Путин напомнил, что уже поздравлял Кобзона с 80-летием в камерной обстановке в кабинете, но сейчас решил сделать это более публично.

"Я хочу искренне от души и от рядовых граждан поблагодарить вас за ваше творчество. Считаю, что имею на это право. Потому что тогда, когда я действительно получал удовольствие от того, что вы делаете на сцене на эстраде, я был рядовым человеком. Знаю, что сотни тысяч, миллионы людей, таких же как я, получали истинное удовольствие, удовлетворение, общаясь с тем, что вы делаете как артист, как певец. Хочу вас за это еще раз сердечно поблагодарить", - сказал Путин.