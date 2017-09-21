СМИ сообщили об отставке главы Нижегородской области

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Глава Нижегородской области Валерий Шанцев уходит в отставку. По данным СМИ, это решение было принято на встрече с руководством администрации президента России, которая прошла накануне.

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев покинет свой пост. Это решение было принято на встрече с руководством администрации президента России Владимира Путина, которая прошла накануне. Об этом сообщает "Коммерсант".

Ранее источники издания утверждали, что в этом году будут назначены не менее десяти временно исполняющих обязанности губернаторов, в частности, в Нижегородской и Самарской областях.

Валерий Шанцев возглавляет регион с 2005 года. На губернаторских выборах в 2014 году он смог набрать 86% голосов избирателей.

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