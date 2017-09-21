Миссия России при ООН задолжала $104тысяч за неправильную парковку в США

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Миссия России при ООН задолжала властям Нью-Йорка более 104 тысяч долларов за неправильную парковку дипломатических автомобилей. По данным местных СМИ, штрафы не оплачивались с 90-х годов.

Российская миссия при ООН должна погасить штрафы перед властями Нью-Йорка за неправильную парковку дипломатических автомобилей, об этом сообщает телеканал NBC.

Долг России достиг 104 231 доллар за период с 1990 года до 2002. За тот же период миссия Китая при ООН должна погасить штрафы на 398 тысяч долларов, сирийская - более 362 тысяч долларов, иранская – более 184 тысяч долларов, миссия КНДР – более 156 тысяч долларов.

В 2002 году Госдеп США и власти Нью-Йорка заключили соглашение, по которому администрация города может отказать в выдаче специальных парковочных знаков для дипломатических автомобилей, если у миссии есть три неоплаченных штрафа за неправильную парковку.

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