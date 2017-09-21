Чеснаков: удивительно ждать что-то конструктивное от Порошенко

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Петр Порошенко с трибуны ООН зачитал привычный перечень претензий к России, оторванных от реалий, но в этой реальности он и живет. По мнению директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, от Порошенко нельзя ждать чего-то конструктивного.

О выступлении Петра Порошенко в ООН и плане по введению в Донбасс миротворческой миссии в эфире программы "События. 25-й час" рассуждает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков:

— Было бы удивительно чего-то конструктивного ждать от Порошенко. Он ведет свою собственную пиар-компанию и информационно-дипломатическую войну с Россией. Поэтому весь его спич укладывается в логику противостояния с Москвой.

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