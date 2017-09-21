Москва предупредила о последствиях обстрела российского спецназа в Сирии

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Попытки обстрелов под Дейр-эз-Зором российского спецназа и сирийских войск боевиками сирийской оппозиции будут жестко пресекаться. Об этом Москва в жесткой форме предупредила США. По данным Минобороны России, из районов на восточном берегу Ефрата, где находятся боевики, дважды открывался огонь по сирийским войска.

Осложнилась обстановка в окрестностях сирийского Дейр-эз-Зора, передает "ТВ Центр". Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, из районов на восточном берегу Евфрата, где находятся боевики оппозиционных Дамаску "Сирийских демократических сил" и спецназ США, по правительственным войскам дважды открывался массированный огонь из минометов и реактивной артиллерии.

Генерал также подчеркнул, что вместе с сирийской армией в данных районах сейчас выполняют боевые задачи по уничтожению террористов запрещенного "Исламского государства" военнослужащие российских сил спецопераций.

"По специальному каналу связи представителю командования вооружённых сил США в Эль-Удейде (Катар) в жёсткой форме доведено, что попытки обстрелов из районов, где находятся боевики СДС, будут немедленно пресекаться. Огневые точки в данных районах будут сразу подавляться всеми имеющимися средствами поражения", - заявил Конашенков.