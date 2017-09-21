Банк России объявил о санации "Бинбанка"

Теги: центробанк Экономика банк

Центробанк принял решение о санации "Бинбанка" и "Рост банка". В пресс-службе ЦБ сообщили, что в кредитных организациях назначили временные администрации. Кроме того, Банк России будет оказывать финансовую поддержку "Бинбанку" и "Рост банку", гарантируя непрерывность их деятельности.

Центробанк принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости "Бинбанка" и "Рост банка". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"В рамках данных мер планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Центробанк назначил временные администрации в "Бинбанке" и "Рост банке". Кроме того, Банк России будет оказывать финансовую поддержку организациям, гарантируя непрерывность их деятельности.

Накануне сообщалось, что совладелец "Бинбанка" Микаил Шишханов назначен главой совета директоров кредитной организации. Он будет проводить оздоровление при поддержке Центробанка.

"Бинбанк" основан 1 ноября 1993 года. Он обслуживает частных лиц, малый и средний бизнес, крупных корпоративных клиентов. Его основными акционерами являются Микаил Шишханов (59,4% акций) и Михаил Гуцериев (39,4% акций).

По данным Центробанка, "Бинбанк" входит в тридцатку крупнейших банков России. Региональная сеть насчитывает около 500 офисов по всей России. Банк занимает восьмое место в стране по объему вкладов физлиц и 12-е место по размеру активов.

Читайте также:

Микаил Шишханов рассказал о причинах санации "Бинбанка"

Собственник "Бинбанка" сам обратился в ЦБ с просьбой о санации

СМИ: Банк России подготовился к санации "Бинбанка"