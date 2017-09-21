Караченцова перевели в реанимацию

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Состояние актера Николая Караченцова ухудшилось, его перевели в отделение хирургической реанимации. Ранее стало известно, что артиста госпитализировали в отделение нейрохирургии НИИ имени Склифосовского. По словам его супруги, это был плановый осенний осмотр.

Состояние актера Николая Караченцова ухудшилось, его перевели в отделение хирургической реанимации, об этом ТАСС рассказали в справочной службе НИИ имени Склифосовского.

18 сентября стало известно, что актер попал в больницу, его поместили в отделение нейрохирургии. По словам супруги артиста Людмилы Поргиной, это был плановый осенний осмотр.

В 2005 году артист попал в автокатастрофу. В результате столкновения со столбом на Мичуринском проспекте он получил тяжелую черепно-мозговую травму с осколочным переломом черепа и ушиб головного мозга. Спустя ровно 12 лет актер попал в ДТП в Щелковском районе Подмосковья. С тяжелой черепно-мозговой травмой он был госпитализирован в НИИ им.Склифовского.