Путин поздравил президента Армении с Днем независимости

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Президент России Владимир Путин поздравил своего армянского коллегу Сержа Саргсяна с Днем независимости республики. Путин оценил успехи российско-армянских отношений, отметив, что в этом году отмечаются две юбилейные даты - 25-летие установления дипломатических отношений и 20-ю годовщину подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму армянскому лидеру Сержу Саргсяну с поздравлением с Днем независимости республики, сообщает сайт Кремля.

Путин отметил, что в этом году Россия и Армения отмечают две знаменательные даты – 25-летие установления дипломатических отношений и 20-ю годовщину подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Президент высоко оценил успехи российско-армянских отношений и выразил уверенность в дальнейшем укреплении союза в интересах народов двух стран, в русле обеспечения стабильности и безопасности в Закавказском регионе.