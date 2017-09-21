На ТЭЦ в Москве обнаружили муляж бомбы

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На территории электростанции на востоке столицы обнаружили подозрительный предмет, похожий на бомбу. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции и ФСБ. Впоследствии выяснилось, что предмет оказался муляжом и не представляет угрозы.

На территории ТЭЦ на шоссе Энтузиастов в столице обнаружили подозрительный предмет, похожий на бомбу. Об этом сообщает "МИР24".

"21 сентября в 05:00 на ТЭЦ-11 в районе запасных ворот около поста №2 обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство", - говорится в сообщении.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции и ФСБ. Впоследствии выяснилось, что подозрительный предмет оказался муляжом и не представляет угрозы. Электростанция работает в штатном режиме.

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