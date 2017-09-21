Украина оплатила часть издержек по процессу о долге перед Россией

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Украина исполнила постановление Высокого суда Лондона о компенсации части судебных издержек по иску России о долге в три миллиарда долларов. Как сообщает Минфин России, Киев выплатил 1,16 миллиона фунтов стерлингов судебных издержек в рамках разбирательства о долге по выкупленным Москвой евробондам.

Украина оплатила часть судебных издержек в рамках разбирательства о долге по выкупленным Россией евробондам, исполнив тем самым решение Высокого суда Лондона. Об этом сообщает Минфин России.

"Компания The Law Debenture Corporation PLC, представляющая в качестве доверителя (трасти) интересы Российской Федерации как единственного владельца облигаций Украины номиналом три миллиарда долларов США, подтвердила поступление от Украины платежа в сумме 1,16 миллиона фунтов стерлингов. Таким образом, Украина исполнила постановление Высокого Суда Лондона о компенсации Украиной части судебных издержек, понесенных российской стороной", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее лондонский суд обязал Украину возместить России часть расходов, связанных с судебной тяжбой, в сумме 2,8 миллиона фунтов стерлингов.

Требование России в отношении компенсации остальной части расходов, понесенных из-за неисполнения обязательств по облигациям, будет рассмотрено после вынесения решения по поданной Украиной в июне апелляции на вердикт суда. Предварительно, слушания назначены на вторую половину января 2018 года.

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