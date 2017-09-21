Выборы в Германии: расклад сил за 4 дня до голосования

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Избирательная кампания в Германии вышла на финишную прямую. Выборы в немецкий парламент состоятся уже в это воскресенье. Их исход определит - сохранит ли Ангела Меркель пост федерального канцлера.

Берлин, конечно, сердце политической жизни Германии, но только не в эти предвыборные дни. Политики сейчас здесь только на плакатах. В реальности же почти все разъехались по стране, продолжая бороться за голоса избирателей, отмечает "ТВ Центр".

Ангела Меркель — единственная, кто в эти дни просто "отрабатывает расписание": союз ХДС/ХСС, согласно опросам, получит больше всех голосов — 36%.

Следом за ХДС/ХСС с большим отрывом идут социал-демократы. Им хотят отдать голоса 22% избирателей. Главу СДПГ Мартина Шульца многие в Германии называют "двойником" Меркель: так похожи их программы. А зачем нужен "двойник", даже хороший, если оригинал устраивает?

Какие партии займут первое и второе места на выборах в Бундестаг в это воскресенье, в общем, ясно. Ожесточённая борьба сейчас идёт за третье место. Вот там возможны варианты, причём весьма неожиданные. Занять третье место могут, например, "Левые": меньше денег на вооружение — больше на социальные пособия, да — традиционным семьям, нет — кабальному договору о торговом сотрудничестве с США. Программа партии избирателю понятна. Особенно в изложении её харизматичного лидера Сары Вагенкнехт.

Ещё "Левые" выступают за сотрудничество с Россией. Как и "Альтернатива для Германии" — феномен этих выборов. Крым никогда не вернут Украине, повторяет лидер АдГ Александр Гауланд, поэтому санкции против России бесполезны, их надо снять. Многие в Германии партию называют маргинальной, но зря, ведь программу партии писали выдающиеся учёные.

Пятая партия на пороге Бундестага — "Свободные демократы", у них самый молодой избиратель. Шестая — "Зелёные". За гигантскую, в 240 страниц программу им готовы отдать голоса около 10% защитников окружающей среды. Немецкие сатирики шутят: чтобы распечатать программу "зелёных", нужно вырубить небольшую рощу. Но, если серьёзно, сейчас шансы у всех политиков велики, как никогда.

"Каждый второй немецкий избиратель не знает, за кого голосовать. Он будет принимать решение непосредственно за закрытыми дверьми, за занавеской, когда будет в кабинке стоять", - говорит политолог Александр Рар.

Евгения Карих, Илья Ушков. "ТВ Центр", Германия, Берлин.