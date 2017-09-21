Собянин открыл улицу Петровка после благоустройства
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Реконструкция улицы Петровка завершилась в Москве. Итоги работ оценил мэр столицы Сергей Собянин.
В Москве официально завершилась реконструкция Петровки. Работы велись в рамках программы "Моя улица", передает "ТВ Центр".
Итоги благоустройства в четверг оценил мэр столицы Сергей Собянин. За время ремонта обновили фасады исторических зданий, установили современное освещение, а также новые скамейки. Расширили и вымостили гранитом тротуары.
Во время работ на Петровке были обнаружены уникальные находки вековой давности.
"Завершено благоустройство Петровки, в ходе которого мы постарались возродить дух этой старинной московской улицы. Исторически Петровка была торговой и, в значительной мере, пешеходной. Благодаря расширению тротуаров она сможет вернуть себе эти функции", - сказал Собянин.
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