250 мигрантов задержаны после драки у ТЦ "Москва"
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В Федерации мигрантов СНГ заявили о задержании 250 человек после драки возле ТЦ "Москва". Конфликт произошел из-за того, что охранники торгового центра избили работающего там гражданина Таджикистана. Затем за него вступились другие работники магазина и устроили драку с охраной.
После драки возле торгового центра "Москва" задержаны 250 человек, об этом сообщил президент Федерации мигрантов СНГ Каромат Шарипов, передает Газета.ru.
По его словам, родственников пострадавшего гражданина Таджикистана тоже задержали. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга.
Ранее сообщалось, что охранники торгового центра избили работающего там гражданина Таджикистана. Затем за него вступились другие работники магазина и устроили конфликт с охраной. Пострадавший мужчина был доставлен в больницу. Полиция проводит проверку.
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