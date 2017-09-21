250 мигрантов задержаны после драки у ТЦ "Москва"

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В Федерации мигрантов СНГ заявили о задержании 250 человек после драки возле ТЦ "Москва". Конфликт произошел из-за того, что охранники торгового центра избили работающего там гражданина Таджикистана. Затем за него вступились другие работники магазина и устроили драку с охраной.