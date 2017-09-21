В Китае запустили самые быстрые в мире поезда

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Между Пекином и Шанхаем начали курсировать новые высокоскоростные поезда "Фусин". В настоящее время эти составы являются самыми быстрыми в мире. Они могут двигаться со скоростью 350 километров в час.

Новые китайские высокоскоростные поезда "Фусин" начали курсировать между Пекином и Шанхаем. Об этом сообщает РИА Новости.

Составы будут курсировать от Южного железнодорожного вокзала Пекина до вокзала "Хунцяо" в Шанхае семь раз в день. В настоящее время "Фусин" является самым быстрым поездом в мире. Он может двигаться со скоростью 350 километров в час.

Маршрут между Пекином и Шанхаем является одним из наиболее загруженных в Китае. Пассажиропоток на данной ветке превышает 100 миллионов человек в год.

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