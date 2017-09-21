Трамп выдумал новую африканскую страну Намбию. Видео

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Дональд Трамп ошибся в названии африканской страны Намибии. Курьез произошел во время встречи с лидерами стран Африки на Генассамблее ООН. В интернете появилась видеозапись обращения президента США.

Президент США Дональд Трамп выдумал несуществующую африканскую страну Намбию во время встречи с лидерами стран Африки на Генассамблее ООН. Видеозапись выступления американского лидера доступна на официальном YouTube-канале Белого дома.

В ходе речи Трамп прокомментировал ситуацию со здравоохранением в африканских странах. "В Гвинее и Нигерии вы сражались с ужасающей вспышкой Эболы. Система здравоохранения Намбии становится все более самодостаточной", - приводит слова Трампа Газета.ru.

Затем на сайте Белого дома опубликовали текст речи Трампа, в которой Намбию заменили на Намибию. Кроме того, в обращение американского лидера были внесены и другие изменения.

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