В Мексике 11 человек погибли при обрушении церкви во время крещения ребенка

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В Мексике 11 человек погибли при обрушении церкви Santiago Apóstol, вызванном мощным землетрясением. Трагедия произошла во время крещения младенца, он погиб. Единственный, кто не пострадал, – священник.

В мексиканском штате Пуэбла из-за мощного землетрясения рухнула церковь Santiago Apóstol. , погибли 11 человек, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

VIDEO | Así pobladores de #Atzala retiran escombros de iglesia a Santiago Apóstol tras #Sismo pic.twitter.com/K4SkLYBBso — Met Uy Estacion bcp (@Estacion_bcp) 20 сентября 2017 г.

Трагедия произошла во время крещения младенца, он скончался. Среди погибших еще трое детей. Трех пострадавших доставили в больницу, двое до сих пор остаются под завалами. Единственный, кто не пострадал под завалами, - священник.

Во вторник в Мексике произошло второе землетрясение за месяц. Его мощность составила 7,1. Погибли 230 человек, число жертв может увеличится.

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