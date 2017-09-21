Лидер "Христианского государства" отпущен на свободу

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Лидера "Христианского государства" Александра Калинина отпустили на свободу после опроса по делу о поджоге машин возле офиса адвоката режиссера Учителя. Высказывания Калинина о фильме "Матильда" отправили на экспертизу. Остальным трем задержанным, в том числе брату Калинина, предъявили обвинение в поджоге.

Лидера движения "Христианское государство - Святая Русь" Александа Калинина отпустили после опроса по делу о поджоге автомобилей возле офиса адвоката режиссера Алексея Учителя, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Его высказывания о фильме "Матильда" переданы на экспертизу. Трем остальным задержанным, в том числе брату Калинина Юрию, предъявлено обвинение в умышленном уничтожении имущества. Их вина подтверждена найденными при обыске канистрами бензина и записками "За Матильду гореть".

Накануне полицейские задержали нескольких человек по делу о поджоге автомобилей возле офиса адвоката режиссера "Матильды" Алексея Учителя. Среди них оказался лидер движения "Христианское государство - Святая Русь" Александр Калинин. При этом в организации преступления подозревается уроженец Приднестровья.

11 сентября в столице возле офиса адвоката Учителя сгорели два автомобиля. Инцидент произошел в Староконюшенном переулке. Сам адвокат выложил фото в интернет. На них есть изображение с надписью "За Матильду гореть". В полиции посчитали, что речь идет о поджоге.