В Кремле отреагировали на сообщения об отставке Шанцева

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Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения в СМИ об отставке главы Нижегородской области Валерия Шанцева. По словам пресс-секретаря президента, российские власти сообщат о соответствующих решениях, если они будут приняты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию в СМИ об отставке главы Нижегородской области Валерия Шанцева. Об этом сообщает РИА Новости.

"СМИ много всего пишут. Вы знаете, что никогда кадровые какие-то вопросы мы не предвосхищаем, мы их не анонсируем, не подтверждаем и не опровергаем", - отметил Песков.

По его словам, российские власти расскажут о соответствующих решениях, если они будут приняты.

Ранее сообщалось о том, что Валерий Шанцев покинет пост губернатора Нижегородской области. По данным СМИ, это решение было принято на встрече с руководством администрации президента России, которая прошла накануне.

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