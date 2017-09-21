"Яндекс" покажет Путину прототип беспилотного автомобиля

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Владимир Путин в четверг приедет поздравить "Яндекс" с 20-летием. Комментируя предстоящий визит главы государства в офис компании, пресс-секретарь Дмитрий Песков напомнил, что власти поддерживают "капитанов бизнеса", особенно в инновационных сферах. По его словам, Путину собираются показать основные продукты "Яндекса", а также прототип беспилотного автомобиля.

Владимир Путин в четверг посетит офис компании "Яндекс" в Москве, чтобы поздравить сотрудников с 20-летием (23 сентября 1997 года была представлена поисковая система Yandex.ru — TVC.RU). Президенту планируют показать основные продукты российского разработчика, а также прототип беспилотного автомобиля, передает РИА Новости.

"Президент неоднократно говорил о том, что государство поддерживает и намерено поддерживать капитанов бизнеса, особенно в инновационных сферах", — прокомментировал предстоящий визит главы государства его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что в офисе компании президенту покажут основные ее продукты. "Он пообщается с разработчиками, ему покажут и прототип автомобиля, который оснащен беспилотной системой управления", — уточнил пресс-секретарь президента.

Как пишут "Ведомости", у визита Путина в "Яндекс" — политический подтекст. По мнению опрошенных изданием политологов, президенту необходимо завоевать доверие молодой и прогрессивной аудитории.

Инициатива поздравить компанию якобы исходила от администрации президента и связана с подготовкой к предвыборной кампании (официально о ней объявлено не было — TVC.RU). По словам одного из собеседников "Ведомостей", визит Путина может быть частью создания имиджа президента, ориентированного на развитие цифровой экономики и привлечение молодой аудитории. Отвечая на вопрос о том, кто был инициатором визита Путина в "Яндекс", Песков ответил: "Это юбилей".

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