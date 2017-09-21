Полиция уточнила число задержанных после драки у ТЦ "Москва"

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Более 90 человек задержаны после драки у торгового центра "Москва", которая произошла накануне. Уточненные данные сообщили в столичной полиции. Там так же опровергли сообщения о гибели мужчины во время драки.

После драки между мигрантами и охраной торгово-ярмарочного комплекса "Москва" на Тихорецком бульваре задержаны более 90 человек. Ранее сообщалось о 250 задержанных. Уточненные данные сообщили TVC.RU в столичном управлении МВД.

Там рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Кроме того, в полиции опровергли сообщения о гибели человека в результате драки. Пострадавший был доставлен в больницу.

Конфликт произошел накануне. Охранники торгового центра избили работающего там гражданина Таджикистана. За него вступились другие работники магазина и устроили драку с охраной.