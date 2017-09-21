В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали 12 зданий

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После анонимных сообщений об угрозе взрыва в столице эвакуировали 12 объектов. В частности, сейчас идут проверки в управах районов Кунцево, Войковский, Савеловский, Марьино, Лианозово, Бирюлево Западное и Новокосино.

В столице эвакуировали 12 объектов из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Поступили еще два анонимных сообщения об угрозах взрыва в управах районов Бирюлево Западное и Новокосино, а также в администрации муниципального округа Некрасовка и Совета депутатов в Раменках", - говорится в сообщении.

Ранее появилась информация о "минировании" Единого информационно-расчетного центра района Люблино и 12-го участкового пункта полиции в Басманном районе. В настоящее время проверки также идут в управах районов Кунцево, Войковский, Савеловский, Марьино и Лианозово. Кроме того, неизвестные сообщили об угрозе взрыва в центре госуслуг района Раменки.

Накануне сообщалось, что в столице эвакуировали 15 столичных управ. Это было сделано после анонимных сообщений об угрозе взрыва. Всего из зданий вывели 1,5 тысячи человек.

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