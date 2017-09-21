Пять стран заключили соглашение по расследованию крушения MH17

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Участники Совместной следственной группы по расследованию падения Boeing, разбившегося в 2014 году под Донецком, подписали меморандум о взаимопонимании. Соглашение о поддержке уголовного преследования обвиняемых в произошедшем подписали накануне в Нью-Йорке Нидерланды, Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина.

Участники Совместной следственной группы (ССГ) по расследованию падения Boeing 777, разбившегося в июле 2014 года под Донецком, подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании.

В ССГ состоят Нидерланды, Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина. Соглашение было подписано накануне в Нью-Йорке. Этим документом участники группы "подтвердили свою политическую поддержку и намерение сотрудничать в связи с расследованием в отношении подозреваемых в крушении MH17 в Нидерландах", говорится на сайте правительства Нидерландов.

Крушение Boeing 777 в небе над Украиной произошло 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившихся на борту самолета, погибли. Большинство из них были гражданами Нидерландов.

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