Мизулиной вернули на доработку ее законопроект о запрете бэби-боксов

Теги: госдума дети Законопроект мизулина

Комитет Госдумы вернул сенатору Елене Мизулиной ее законопроект, предусматривающий запрет бэби боксов в России, на доработку. Причина возврата - нарушение требований при повторном внесении инициативы в Госдуму.

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей вернул сенатору Елене Мизулиной ее законопроет о запрете бэби боксов в России, передает ТАСС.

Причина возврата документа - нарушение требований при повторном внесении инициативы в нижнюю палату парламента. Первый зампред комитета заявила, что законопроект возвращен на доработку.

Весной депутаты уже отклоняли в первом чтении законопроект Мизулиной, в связи с этим сенатор внесла документ в Госдуму повторно.

Законопроект Мизулиной о запрете бэби-боксов предусматривает административный штраф за их установку в размере от одного до пяти миллионов рублей или приостановка деятельности юридического лица сроком до 90 суток.

Читайте также:

Мизулина: порнозависимость приводит к бесплодию

Мизулина раскритиковала предложение об отмене маткапитала

Мизулина предложила ввести пожизненное заключение для педофилов