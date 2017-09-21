Мужчин сбросил знакомую с балкона в день ее рождения

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На севере-востоке столицы мужчина сбросил женщину с балкона в день ее рождения. Она упала на асфальт и скончалась от полученных травм на месте. Инцидент произошел 22 августа, следствие просит суд арестовать обвиняемого.

Следователи обратились в суд 21 сентября с ходатайством о помещении под стражу обвиняемого в убийстве женщины на северо-востоке Москвы 22 августа, об это сообщает агентство "Москва".

По данным следствия, 22 августа 45-летняя женщина отмечала с друзьями свой день рождения в квартире на улице Инженерная в Алтуфьево. Во время праздника у нее произошел конфликт с 33-летним мужчиной на балконе. В ходе ссоры он схватил ее за ноги и перекинул через перила. Женщина упала на асфальт и скончалась на месте от полученных травм.

Подозреваемого в убийстве задержали в Саратове. Он дал признательные показания, пояснив, что причиной конфликта стали бытовые разногласия.

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