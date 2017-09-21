В Москве пик бабьего лета придется на выходные

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В предстоящие выходные погода в столичном регионе будет теплой и погожей. Днем в субботу воздух прогреется до 16-18 градусов, а в воскресенье – до 20 градусов.

Пик бабьего лета в столичном регионе придется на предстоящие выходные. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"В ближайшие выходные дни осень вновь преподнесет москвичам приятный сюрприз. Она подарит теплую и погожую погоду. Благодаря устойчивому антициклону при малооблачном небе осадков не ожидается, а температура воздуха превысит средние многолетние значения на 2-3 градуса", - говорится в сообщении.

По данным портала, днем в субботу воздух в столице прогреется до 16-18 градусов, а в воскресенье – до 20 градусов.