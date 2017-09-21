Путину показали возможности голосового помощника "Яндекса"

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Владимир Путин в четверг посетил московский офис компании "Яндекс". Президенту показали голосового помощника "Алиса". Программа способна показать пользователю маршруты передвижения по городу или рассказать о погоде, а также вести полноценный диалог.

Владимир Путин посетил московский офис "Яндекса". Визит главы государства приурочен к юбилею компании. В этом году она отмечает двадцатилетие, передает "ТВ Центр".

За это время компания зарекомендовала себя как одна из самых популярных и надёжных интернет-корпораций. Месяц назад IT-гигант запустил обновлённую версию поисковой системы, а сейчас разрабатывает программу голосовой помощи для пользователей. Президенту рассказали о том, как развивалась компания и об основных направлениях её деятельности.