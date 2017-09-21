Эрдоган запланировал встречу с Путиным на конец сентября

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Президент Турции Реджеп Эрдоган анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, она может состояться 28 сентября. О проработке встречи двух лидеров накануне рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Дату контакта президентов он не называл, другие детали тоже пока не сообщаются.

Президент Турции Реджеп Эрдоган анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Как передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на межарабскую газету "Аш-Шарк Аль-Аусат" (международная ежедневная газета "Ближний восток" принадлежит к числу наиболее авторитетных арабских изданий — TVC.RU), Эрдоган запланировал беседу с российским коллегой на 28 сентября.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле прорабатывают возможность контакта двух лидеров. По его словам, в ближайшее время президенты могут провести и встречу, и телефонный разговор.

Ранее президент Турции, выступая на деловом форуме в Нью-Йорке, сообщил о намерении провести встречу с Путиным. Он не стал уточнять, где именно пройдет встреча.

Последняя встреча Эрдогана и Путина состоялась в начале июля во время саммита G20 в Германии. Лидеры двух стран обсудили продвижение урегулирования сирийского конфликта, реализацию проекта "Турецкого потока", а также строительство атомной электростанции "Аккую".

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