Собянин: на Петровке сохранены фрагменты исторической мостовой
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Петровка станет одной из главных пешеходных улиц в центре Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, который посмотрел результат работ по благоустройству. По программе "Моя улица" здесь обновили освещение и навигацию, отремонтировали фасады зданий и тротуары.
Маршрут от Охотного до Каретного ряда - теперь это практически полтора километра максимального удобного пешеходного пространства. Своим названием Петровка обязана одной из старейших в Москве обителей - Высоко-Петровскому монастырю, основанному в XIV веке митрополитом Петром. Современный вид улицы начал формироваться в XIX веке, когда реку Неглинку заключили в трубу, передает "ТВ Центр". Главной идеей благоустройства стало возвращение Петровке исторической функции. Она была торговой и пешеходной.
Тротуары на Петровке расширили, а проезжую часть хоть и сузили примерно на два с половиной метра, но количество полос для автомобилей осталось прежним. На большей части Петровки движение, как и прежде, одностороннее — в сторону центра. Городское пространство, которое забрали у автомобилистов, использовали для создания удобных тротуаров.
Во время работ по благоустройству Петровки строители обнаружили клинкерную, то есть прочную кирпичную брусчатку конца XIX века. Из нее сделали небольшой декоративный островок между Большим и Малым театрами.
Музеем под открытым небом стала еще одна археологическая находка. Около Высоко-Петровского монастыря был раскрыт приямок с двумя оконными проемами подвального помещения. Это оказались Нарышкинские палаты XVII века. Раскопку поместили под стекло.
Теперь, прогуливаясь по Петровке, можно в прямом смысле слова заглянуть в историю Москвы. Осенью на Петровке высадят деревья и кустарники.
Екатерина Гоголева, Сергей Давидяк, Андрей Талалай. "ТВ Центр".
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