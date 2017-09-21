Высотку МИД России после реставрации вновь увенчал шпиль

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Шпиль вернулся! На высотке Министерства иностранных дел на Смоленской площади после года реставрации установили новый металлический шпиль. Простоять он должен долго - лет 100, не меньше. Но главное: до ремонта конструкцию успело обжить семейство сапсанов. Когда работы начались, птицы, разумеется, улетели.

Это с земли кажется, будто верхушка высотки Министерства иностранных дел после ремонта всего лишь посветлела, а шпиль - засиял ярче. Весь масштаб работ оценить можно только со смотровой площадки, поднявшись на 123 метра. Огромное пространство из каркаса и металлических балок создано заново, передает "ТВ Центр".

Оказавшись на высоте, понимаешь, насколько на самом деле сложная конструкция шпиля. Первые 22,5 метра - это восьмигранная пирамида, здесь она переходит в так называемый шатер - он гораздо быстрее сужается кверху, заканчивается все 11-метровой иглой. Постепенно старые элементы демонтировали и спускали вниз. А потом – поэтапно - наращивали новые.

Этого шпиля вообще не должно было быть - проект сталинской высотки делали по образцам американских небоскребов. Архитекторы даже специально ездили в США. Но послевоенная Москва тянулась ввысь - поэтому уже почти готовое здание пришлось частично разбирать, а затем укреплять, чтобы вмонтировать металлическую конструкцию. Шпиль держался на пределе возможностей - правда, после ремонта он стал легче на 50 тонн, это позволило снизить нагрузку на стены.

"Здесь скрываются опорные плиты, к которым вся конструкция крепится. И от этих плит опорных на пять этажей уходят исторические конструкции специальные, которые мы не меняли - они уходят вглубь здания. Они являются опорой шпиля и не позволяют от ветровой нагрузки ему как-то двигаться", - рассказал директор департамента капитального строительства и собственности МИД России Владимир Потапкин.

Обезглавить МИД, оставив без привычной архитектурной надстройки, специалисты уже не могли. Все-таки история. Хотя шпиль, который экстренно возводили при Сталине - при Хрущеве сами же архитекторы просили снести. Им отказали. А потом он начал ржаветь. Коррозия разъедала кипящую сталь - из нее были наспех сделаны все конструкции, в нарушение строительных нормативов. Теперь материал более прочный, и – главное – больше никаких сварочных швов. Для крепления применили современную технологию.

"Это специально изготовленные болты из высокопрочной стали. С помощью динамометрических ключей, которые создают определенные усилия, все конструкции соединены между собой такими болтами", - сообщил Потапкин.

До ремонта, раскрывают секрет мастера, шпиль от возраста даже немного дал крен в сторону Кремля. Теперь же, благодаря надежным соединениям, новой конструкции никакие ветра не страшны. Гарантию дают на века. "При нормальной эксплуатации этого сооружения, 100 лет - это минимум", - уверен гендиректор дирекции строительства МИД Олег Саевский.

С завершением реконструкции на крышу министерства, по всей видимости, вернутся и знаменитые соколы-сапсаны, которые облюбовали высотку и устроили здесь гнездо еще задолго до ремонта. Одна из птиц уже прилетала.

Борис Иванин, "ТВ Центр".

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