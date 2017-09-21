На Садовом кольце открылся поворот на Ленинский проспект‍

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Водителям разрешили поворачивать на Ленинский проспект с внутренней стороны Садового кольца. Сделать это можно через Житную, Мытную улицы и проезд Апакова.

На Ленинский проспект теперь можно попасть с внутренней стороны Садового кольца. Как сообщает "ТВ Центр", для этого надо съехать на Житную улицу, повернуть с неё на Мытную, а оттуда - на проезд Апакова. На выезде на Ленинский установлен светофор. Новая схема движения сократит время выезда с Садового кольца в сторону области.